Capgemini : Invest Securities passe à 'achat'

28/10/2020 | 10:25

Invest Securities relève son opinion sur Capgemini de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 117 à 116 euros, au lendemain d'un CA trimestriel ressorti 1,4% supérieur à son attente, 'traduisant une amélioration sensible de la dynamique organique' à -3,6%.



L'analyste met en avant une 'trajectoire de redressement plus claire', avec 'un retour en croissance organique à partir du deuxième trimestre 2021 et une amélioration de la marge d'EBITA qui devrait être assez notable en 2021 (+40 points de base)'.



Le bureau d'études souligne aussi que le titre a sous-performé récemment (-6 points sur un mois) sans dégradation de ses perspectives à son sens, jugeant que 'l'avertissement de SAP devrait avoir un impact limité sur Capgemini'.



