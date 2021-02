Capgemini : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securities reste à 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours relevé de 145 à 166 euros, jugeant le consensus 'trop prudent' sur le CA du quatrième trimestre, 'alors que les ESN ayant publié ont montré une poursuite du redressement rapide de leur CA'.



'Les guidances 2021 ont toutes les chances de surprendre positivement également, alors que la base de comparaison sera très basse et que les leviers d'amélioration sont significatifs', estime l'analyste.



'Last but not least, la journée investisseurs du 31 mars 2020 devrait mettre en valeur le positionnement unique du groupe sur l'industrie 4.0 et viser une amélioration de la marge d'EBITA supérieure aux attentes', poursuit-il.



