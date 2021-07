Capgemini : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 185 à 196 euros sur Capgemini, titre maintenu dans sa 'Sélection IS', au lendemain de résultats semestriels 'de très bonne facture, supérieurs aux attentes à tous les niveaux'.



'Le groupe relève ses objectifs 2021 de manière significative et affiche sa confiance à moyen terme, ce qui nous pousse à relever nos BNA 2021-23 de +2,4%/+3,6%/+4%', note l'analyste qui explique la réaction modérée du cours par une hausse de 40% du titre depuis le 31/12.



'L'histoire n'est pas finie, alors que les regards se tournent vers le relais de croissance que devrait être l'industrie 4.0 et sur lequel le positionnement du groupe apparait très solide post-acquisition d'Altran', ajoute-t-il.



