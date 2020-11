Capgemini : Invest Securities remonte son objectif de cours

12/11/2020 | 09:19

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 116 à 141 euros sur Capgemini, titre maintenu dans sa 'Sélection IS', expliquant abaisser son bêta de 1,1 à 1,05 fois afin de refléter l'amélioration de la visibilité.



'Alors que certaines valeurs tech ayant bénéficié de la situation sanitaire sous-performent, nous pensons que Capgemini n'est pas à ranger dans cette catégorie, comme en atteste son derating depuis mi-mars', juge l'analyste.



Selon lui, le groupe bénéficierait d'une éventuelle amélioration de la situation sanitaire, en particulier sur certains segments de son activité très affectés (conseil, industrie), même s'il est prématuré de l'intégrer dans ses estimations.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.