Capgemini : Jefferies reste à achat après les résultats

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 270 euros sur Capgemini, au lendemain de résultats trimestriels solides et de prévisions pour l'exercice 2022 environ 1% au-dessus des consensus.



'Nous comprenons les appels à une croissance plus rapide, mais nous ne voyons aucune raison pour que la direction relève ses attentes si tôt dans l'année', estime le broker dans sa note sur le groupe de services informatiques.



Selon lui, les prévisions impliquent des investissements judicieux en cours pour permettre à l'entreprise de générer une croissance durable. 'Nous pensons que les investisseurs devraient récompenser l'entreprise pour avoir fait les bons choix à moyen terme', poursuit-il.



