Capgemini : Oddo BHF rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Capgemini, avec un objectif de cours rehaussé de 223 à 230 euros, après une mise à jour de ses méthodes de valorisation pour le groupe de services informatiques.



Le bureau d'études souligne qu'avec la baisse du titre jeudi, la sous-performance de Capgemini depuis le début de l'année s'est encore accrue (+4% contre +14% pour le Stoxx 600 Tech), 'et ce, alors même que le groupe démontre une excellente exécution'.



L'analyste relève sa prévision de croissance organique de 5,4 à 6,2%, ce qui est en partie compensé par des effets changes plus négatifs, et note que le titre ne se traite qu'à neuf fois en VE/EBIT 2024, 'malgré une bonne croissance encore attendue cette année'.



