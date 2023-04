Capgemini : Oddo réduit légèrement sa cible

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Capgemini, avec un objectif de cours légèrement réduit de 226 à 223 euros.



Alors que Capgemini publiera son CA du 4e trimestre le 4 mai (avant bourse), Oddo anticipe un ralentissement de la croissance organique allant au-delà même des simples effets de base.



Le bureau d'analyses cible ainsi prudemment une croissance org. T1 de 7.5%, soit 8.1% à cc (impact M&A de +0.6pt), un chiffre légèrement en-dessous des attentes du consensus (Visible Alpha +8.4% à cc).



'Le ralentissement de la croissance au T2 se confirme logiquement (ODDO BHF: +5.1% org), comme indiqué récemment par Accenture. Le scénario central reste d'atteindre le point bas de croissance au T3 (ODDO BHF: +3.8% org)', précise l'analyste.



'En amont de cette publication nous ajustons marginalement notre prévision de croissance org. 2023 (+5.4% vs 5.7% préc) et nous intégrons les dernières petites acquisitions. Nous ajustons marginalement à la baisse nos prévisions de marge opérationnelle (13.1% vs 13.2% préc)', conclut Oddo.



