Capgemini : Oddo reste positif, abaisse sa cible

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Capgemini, mais abaisse son objectif de cours de 245 à 214 euros, après la prise en compte d'une révision de ses prévisions et de la baisse des multiples sectoriels pour le groupe de services informatiques.



'L'évolution des conditions macroéconomiques incitent à une certaine prudence pour 2023 et 2024', prévient l'analyste, qui ajuste sa prévision de croissance organique en baisse à 5% sur ces deux années (contre 6,7% et 6% respectivement en estimations précédentes).



Oddo estime néanmoins que 'la trajectoire positive de marge et de génération de FCF ne semble pas remise en question' et que 'le message positif de la société sur les tendances à court terme et le caractère late cyclical du secteur incitent à la confiance pour 2022'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.