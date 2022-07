Capgemini : Stifel reste à achat, réduit sa cible

Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur Capgemini, avec un objectif de cours abaissé à 205 euros, déclarant apprécier le titre pour la transformation numérique, dans le cadre d'une note sur les valeurs informatiques européennes.



'Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que les résultats du deuxième trimestre demeurent solides (dans le secteur), alors que les préoccupations des marchés de capitaux ont encore à s'infiltrer dans le monde réel, selon nous', affirme le broker.



Stifel a toutefois réduit ses objectifs de cours sur l'ensemble des titres couverts, sur fond de compression des multiples dans le secteur depuis le début de l'année du fait des problèmes macroéconomiques (ralentissement potentiel, taux d'intérêt plus élevés, inflation).



