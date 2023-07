CAPGEMINI : UBS ajuste son objectif de cours

Aujourd'hui à 10:20 Partager

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 200 E (au lieu de 203 E) suite à la publication des résultats du 1er semestre 2023.



' Les actions de Capgemini continuent de se négocier avec une décote significative par rapport à leurs pairs mondiaux, malgré des performances en ligne, voire dans certains cas, supérieures à celles-ci ' indique UBS.



Le groupe a publié un BPA en progression de 20% à 4,70 euros au titre des six premiers mois de 2023



Rappelons que pour 2023, le groupe informatique vise une croissance à changes constants du chiffre d'affaires entre +4 et +7%, une marge opérationnelle comprise entre 13 et 13,2%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.