Capgemini : UBS réitère son conseil à l'achat

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 217 E suite à l'annonce des résultats 2022. L'analyste note une forte dynamique à l'horizon 2023.



' La croissance de 12,8 % au quatrième trimestre a été meilleure que prévu et le rapport commandes-facturation de 1,16 au quatrième trimestre place CAP en bonne position pour 2023 ' indique UBS.



Capgemini a annoncé un BPA normalisé en progression de 25% à 11,52 euros au titre de l'année écoulée.



Pour 2023, le groupe vise une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre 4 et 7%, une marge opérationnelle entre 13 et 13,2%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.



