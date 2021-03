Capgemini : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Capgemini avec un objectif de cours porté de 152 à 170 euros, estimant qu'il 'a démontré durant la crise sanitaire une capacité de résilience qui ne lui était pas reconnue'.



Selon le bureau d'études, le groupe de services informatiques semble en sortir avec des perspectives de croissance et de rentabilité renforcées. 'C'est ce que le management devrait exposer lors du CMD du 31 mars prochain', juge-t-il.



'Ceci, couplé à une dynamique de reprise plus forte qu'anticipé (relèvement de nos de BPA), offre de l'upside sur le consensus et devrait permettre une poursuite du rerating', poursuit l'analyste en charge du dossier.



