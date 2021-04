Capgemini : Stifel relève son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Capgemini et relève son objectif de cours de 150 à 170 euros, avec l'hypothèse d'une croissance annuelle moyenne de 12% pour le BPA sur la période 2020-2023.



'Les prévisions 2025 de Capgemini renforcent notre vision positive à long terme de l'action', juge le broker, pointant une attention accrue de la direction à la cohérence grâce à une croissance soutenue à deux chiffres des services Cloud, Data & AI et Intelligent Industry.



'En outre, Capgemini s'attend à ce que sa marge opérationnelle s'améliore à 14% en 2025 contre 11,9% en 2020, portée par sa dynamique de revenus couplée à de nouveaux modèles de travail, aux synergies Altran, l'industrialisation et l'automatisation', poursuit-il.



