Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 14 février 2022

CapgeminiLe groupe de conseil publiera (après Bourse) ses résultats annuels.MercialysLa foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera (après Bourse) ses résultats annuels.MichelinLe fabricant de pneumatiques publiera ses résultats annuels.BicLe fabriquant d'articles de papeterie de briquets et de rasoirs publiera ses résultats annuels.CofaceLa société d'assurance-crédit publiera (après Bourse) ses résultats annuels.EngieLe groupe industriel énergétique publiera ses résultats annuels.M6Le groupe audiovisuel publiera ses résultats annuels.NeoenLe producteur d'énergie renouvelable publiera son chiffre d'affaires annuel.VicatLe cimentier publiera ses résultats annuels.ADPLe groupe aéroportuaire publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Air LiquideLe spécialiste des gaz industriels publiera ses résultats annuels.CarrefourLe groupe de grande distribution publiera (après Bourse) ses résultats annuels.FDJLa loterie nationale publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.KlépierreLa foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera (après Bourse) ses résultats annuels.NexansLe fabricant de câbles publiera ses résultats annuels.VeralliaLe spécialiste de l'emballage en verre Publiera (après Bourse) ses résultats annuels.AirbusLe groupe aéronautique publiera ses résultats annuels.Air France-KLMLe transporteur aérien publiera ses résultats annuels.EutelsatL'opérateur de satellites publiera (avant Bourse) ses résultats semestriels.GecinaLa foncière de bureaux et d'immobilier résidentiel publiera (après Bourse) ses résultats annuels.GTTLe groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié publiera (après Bourse) ses résultats annuels.LagardèreLe groupe publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.OrangeLe groupe de télécoms publiera ses résultats annuels.Schneider ElectricLe spécialiste des produits de gestion d'électricité et des automatismes publiera ses résultats annuels.TarkettLe spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives publiera (après Bourse) ses résultats annuels.TeleperformanceLe spécialiste de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée publiera ses résultats annuels.UbisoftL'éditeur de jeux vidéo publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.EDFLe producteur d'électricité publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.HermèsLe groupe de luxe publiera ses résultats annuels.RenaultLe constructeur automobile publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.