Altran : la propulsion électromagnétique avec HyperloopTT

Altran annonce sa collaboration avec HyperloopTT pour accélérer le développement de son véhicule à propulsion électromagnétique.



Grâce à son futur centre mondial d'ingénierie de Toulouse qui sera opérationnel au 1er janvier, Altran apportera l'ensemble des compétences techniques dont a besoin HyperloopTT, que ce soit en matière d'ingénierie mécanique et physique, d'architecture systèmes, de développement logiciel ou encore de performance.



De plus, Altran va assurer la gestion du projet en impliquant des compétences transverses afin de garantir et d'accélérer l'avancement du projet. Ainsi, c'est plusieurs dizaines d'ingénieurs toulousains qui seront mobilisés et qui assureront le développement de son système innovant de transport du futur.





