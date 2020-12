CAPGEMINI : Dominique Cerutti quitte le groupe

Capgemini a annoncé que Dominique Cerutti, Directeur général depuis 2015 et anciennement président du conseil d’Administration d’Altran, société du groupe Capgemini, quittera ses fonctions au 31 décembre 2020 pour poursuivre d’autres opportunités professionnelles.



"Convaincu du bienfondé du projet avec Capgemini et de son intérêt stratégique pour l'entreprise, ses clients, ses actionnaires et collaborateurs, Dominique Cerutti a été un fervent acteur de l'acquisition d'Altran par Capgemini lancée en 2019 et conclue avec succès en 2020", a souligné Capgemini.