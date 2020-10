CAPGEMINI : Invests Securities passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et réduit son objectif de cours de 117 euros à 116 euros sur Capgemini après l'annonce des revenus du troisième trimestre. Le bureau d'études souligne que les indications du management lui permettent de visualiser beaucoup plus clairement la trajectoire sur 2021, avec un retour en croissance organique à partir du deuxième trimestre et une amélioration de la marge d'EBITA qui devrait être assez notable en 2021 (+40 points de base attendus).Le broder signale enfin que le titre a sous-performé récemment sans dégradation de ses perspectives.