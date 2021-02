GEFCO, expert mondial de la supply chain et leader européen de la logistique automobile, renouvelle et étend sa confiance en Capgemini dans le cadre d’un projet de modernisation de son socle d’infrastructures. " L’approche multi-cloud retenue permet d’augmenter l’efficacité opérationnelle, de réduire l’obsolescence technique et d'optimiser et flexibiliser le coût des services récurrents " a commenté le groupe informatique.