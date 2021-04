CAPGEMINI en hausse : bon début d'année en attendant le relèvement des objectifs

Capgemini (+1,84% à 154,60 euros) se distingue parmi les principales progressions de l'indice CAC 40, le groupe de conseil et de services informatiques ayant renoué plus tôt que prévu avec la croissance à données comparables. Grâce à ce début d'année plus dynamique que prévu et à une base de comparaison favorable les prochains trimestres, les analystes s'attendent à ce que le groupe relève ses objectifs annuels. Capgemini pourrait le faire à l'occasion de la publication des comptes semestriels, fin juillet.



Capgemini a réalisé sur les trois premiers mois de 2021 un chiffre d'affaires de 4,271 milliards d'euros, en hausse de 24,2% à taux de change constants. Cette progression reflète l'intégration d'Altran dans son périmètre de consolidation à compter du 1er avril 2020 et une croissance à deux chiffres dans les services du groupe en matière de Digital et Cloud.



A taux de change et périmètre constants, les revenus ont progressé de 1,7%, surprenant des analystes qui anticipaient - 1%. En conséquence, le chiffre d'affaires s'inscrit déjà en progression par rapport au niveau d'avant crise.



" Selon nous, les résultats soulignent le fort positionnement de Capgemini dans le domaine du SMAC ( Social, Mobile, Analytics, Cloud)/Digital et reflètent une amélioration de l'exécution et des gains de parts de marché " a commenté Goldman Sachs.



Sur le plan commercial, Capgemini a aussi connu un bon début d'année. Les prises de commandes s'élèvent à 4,201 milliards d'euros, soit une hausse de 27,3% à taux de change constants. Le book-to-bill est également en progression pour atteindre 98% contre 96% au premier trimestre 2020.



Sans surprise, le groupe a maintenu ses objectifs 2021. Capgemini vise toujours une croissance à taux de change constants comprise entre 7% et 9%, une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4%, soit au niveau de 2019 et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,3 milliard d'euros.



" Sauf retournement de tendance et compte tenu des bases de comparaison qui vont devenir beaucoup plus favorables dans les prochains trimestres, il est très probable que le groupe fasse mieux que ses objectifs, qu'il pourrait relever dès les résultats du premier semestre 2021 " , explique Invest Securities. Ce point de vue est partagé par Goldman Sachs.