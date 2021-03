CAPGEMINI en tête du CAC 40 : optimisme avant la réunion investisseurs du 31 mars

A quelques jours de sa réunion investisseurs, Capgemini (+2,43% à 245,40 euros) domine le CAC 40, certains investisseurs spéculant que le groupe pourrait relever ses objectifs à moyen terme à cette occasion. JPMorgan appartient à ce camp et évoque un scénario dans lequel le groupe de services informatiques et de conseil viserait un taux de marge opérationnelle de 13% à 15% contre de 12,5% à 13% auparavant.



Comme moteur de la progression de la marge, le broker citent les économies potentielles à long terme résultant des gains d'efficacité et de productivité tirés du COVID, l'automation, un recours plus poussé à l'offshore, les synergies de coûts d'Altran et l'efficacité accrue au niveau des frais généraux et administratifs.



En 2021, Capgemini anticipe une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4%, soit au niveau de 2019, en amélioration de 30 à 50 points de base.



" Nous pensons qu'il sera difficile d'augmenter les marges à ce rythme de manière continue si l'on veut également atteindre les objectifs de croissance. Nous pensons que plutôt que de fixer une marge cible spécifique, une augmentation annuelle moyenne de 10 à 30 points de base ou de 20 à 30 points de base pourrait être fixée après 2021 ", argumente UBS.



JPMorgan évoque aussi la possibilité du rétablissement d'un objectif de croissance de 5% à 7%, voire même plus. Capgemini pourrait se permettre d'être plus optimiste grâce à la forte demande du marché en matière de transformation numérique et de cloud (plus de 65% du chiffre d'affaires du groupe), les synergies avec Altran, à la fourniture de solutions sectorielles, la consolidation des fournisseurs et les futures fusions et acquisitions.



Pour UBS, le groupe pourrait reformuler ses objectifs et communiquer sur un corridor de croissance à taux de change constants de 6 à 8 % ou 6 à 9 %, en tenant compte de certaines acquisitions.



Cette année, le groupe vise une croissance à taux de change constants comprise entre 7% et 9%.



Rendez-vous le 31 mars lors de cette journée investisseurs.