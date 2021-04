CAPGEMINI : Capgemini Engineering nouvelle marque des expertises en ingénierie et en R&D

Capgemini dévoile ‘Capgemini Engineering’ qui regroupe un ensemble unique de capacités de pointe en matière d'ingénierie et de recherche et développement. Conjuguée avec l’expertise sectorielle approfondie du groupe et sa maîtrise des technologies de pointe dans le domaine du digital et des logiciels, elle accompagnera les entreprises dans la convergence des mondes numérique et physique.



Cette ligne d'activité mondiale, qui compte 52 000 ingénieurs et scientifiques et est présente dans tous les grands centres d'ingénierie du monde, s'appuie sur l'intégration d'Altran, un an après son acquisition par Capgemini.



Les services de Capgemini Engineering couvrent trois domaines clés : Ingénierie des produits et des systèmes, digital et logiciels, et opérations industrielles.