CAPGEMINI : a finalisé le rachat de l'australien RXP Services

Capgemini a finalisé l'acquisition de RXP Services. Les plus de 550 experts de RXP Services viennent renforcer les capacités de Capgemini en Australie. L'acquisition, réalisée par le biais d'une procédure spécifique de droit australien (Scheme of Arrangement), a reçu l'approbation à la majorité requise des actionnaires de RXP Services ainsi que celle de la Cour Fédérale Australienne. Le siège de RXP Services est basé à Melbourne, avec des sites à Sydney, Canberra et Hobart.



Les expertises combinées de Capgemini et de RXP Services en Australie renforcent la capacité de Capgemini dans toute la région pour la fourniture de solutions digitales de bout en bout et à grande échelle. Cette opération vient également consolider encore les partenariats stratégiques de Capgemini avec Microsoft, ServiceNow et Salesforce.



Ensemble, Capgemini et RXP emploieront plus de 2 000 personnes en Australie. Les équipes combinées concentreront leurs efforts sur l'accélération de la transformation digitale des entreprises de la région, tous secteurs d'activité confondus, en mettant à leur service leurs expertises en matière de stratégie et de transformation, d'applications et de technologie, ainsi que d'opérations et d'ingénierie.