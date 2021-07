CAPGEMINI : collabore avec QUALCOMM dans les réseaux privés 5G pour les entreprises

© AOF 2021

Qualcomm Technologies, Inc., leader mondial dans la 5G, et Capgemini ont annoncé leur intention de collaborer afin de permettre à leurs clients de tirer pleinement parti des réseaux privés 5G et d’accélérer ainsi leur transformation vers l’ ‘Intelligent Industry’. Cette collaboration a pour objectif de donner aux entreprises l’accès à un système de réseaux privés, prêts à l’emploi et entièrement testés et validés.Avec l'apport de Qualcomm Technologies, Capgemini vise à accélérer et faciliter l'accès des industriels, et plus généralement des entreprises, aux réseaux privés afin de leur permettre d'en tirer pleinement parti dans le cadre, notamment, de leurs projets de transformation digitale, d'entrepôts " intelligents " et d'IoT industriel.Dans le cadre de cette collaboration, Capgemini, en tant qu'intégrateur, vise à utiliser le système de réseau privé 5G de Qualcomm Technologies pour accompagner les entreprises dans leur trajectoire vers la 5G. Capgemini aidera ses clients dans le cadre de leurs projets de transformation, de déploiement Edge computing, cloud et datas ou IA, de développement de cas d'usages, d'interfaçage avec leurs systèmes de gestion et autres sur mesure – avec pour finalité la création de solutions de bout en bout tirant parti de réseaux privés 5G puissants et efficaces déployables à l'échelle.