CAPGEMINI : contrat avec Amsterdam

La ville d'Amsterdam signe un accord avec Sogeti, une filiale de Capgemini, aux Pays-Bas, pour le développement et la mise en œuvre de son nouvel environnement de travail digital dans le cloud. L'accord est d'une durée de six ans avec une option d'extension à onze ans.



" Le nouvel environnement en nuage permettra aux 19 000 employés de la ville d'Amsterdam de travailler ensemble efficacement, en toute sécurité, de n'importe où et en tout lieu. Le nouvel environnement de travail numérique favorise l'utilisation efficace de l'énergie et des matières premières, tout en permettant de réaliser des économies " a expliqué le groupe de services informatiques et de conseil.