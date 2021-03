CAPGEMINI (- 1,06% à 145 euros)

Le groupe de services informatiques et de conseil a pâti de la baisse des taux longs, non sans avoir inscrit un plus haut depuis mai 2001 en séance. Certains investisseurs spéculent sur un relèvement de ses objectifs à moyen terme à l'occasion de sa réunion investisseurs, qui se tiendra demain.