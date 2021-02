CAPGEMINI : recrute chez ACCENTURE son Directeur exécutif de la SBU Amériques

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACCENTURE PLC -0.76% 252.39 -2.65% CAPGEMINI SE -2.11% 137.1 10.45%

Capgemini annonce la nomination de Jim Bailey en tant que Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques. Il rejoint le Comité de Direction générale du groupe de Conseil et de services informatiques. Jim Bailey a pour mission de contribuer à la croissance du groupe dans la région et à renforcer plus encore sa position de partenaire stratégique des entreprises sur les marchés clés que sont l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine." Jim apporte à Capgemini son expérience considérable dans le domaine du Digital au service d'acteurs leaders dans de multiples secteurs d'activité, et dans la gestion des partenariats technologiques stratégiques. Il jouera un rôle clé pour renforcer nos relations avec nos grands clients et accélérer le développement de nos activités sur le continent américain ", a commenté Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.Jim Bailey rejoint Capgemini après une carrière de trente ans chez Accenture, où il occupait la fonction de Senior Managing Director, ainsi que dirigeant et membre fondateur d'Accenture Digital. À ce titre, il était à la tête des pratiques du Groupe dans les domaines de la mobilité et de l'Internet des objets, des stratégies digitales, des services applicatifs et des logiciels embarqués, ainsi que des plates-formes digitales et des offres sectorielles. Il était à ce titre responsable des relations du Groupe avec Apple, GE, Google, Intel et Microsoft. Jim Bailey était également membre du Global Leadership Council d'Accenture.