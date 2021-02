CAPGEMINI : signe un partenariat mondial avec OVHcloud

Capgemini et OVHcloud ont signé un partenariat mondial destiné à répondre aux besoins de transformation cloud des organisations publiques et privées. Cette alliance conjugue la puissance et l'innovation des solutions cloud de dernière génération d'OVHcloud avec la solide expérience de Capgemini en matière de protection des données, de sécurité, d'intelligence artificielle et d'analyse de données, de solutions applicatives, de " services managés " et de développement natif dans le cloud, s'est félicité le groupe français.



L'expertise combinée des deux acteurs permettra aux organisations de créer leur infrastructure cloud avec les plus hauts standards de sécurité internationaux.