CAPGEMINI : va procéder à un rachat d'actions suite à son augmentation de capital

Capgemini a annoncé qu'il allait allouer par anticipation le produit de son opération d'actionnariat salarié "ESOP" au rachat d’actions existantes. Cela neutralisera l’essentiel de la dilution actionnariale entraînée par l’augmentation de capital annoncée le 16 septembre dernier. L'opération de rachat se déroulera avant le 17 décembre 2020, date à laquelle l’augmentation de capital sera effective. Ainsi, à cette échéance, l’actionnariat salarié sera renforcé d’un volume maximum de 3 millions d’actions (représentant 1,77 % du capital existant) sans impact matériel sur la trésorerie du groupe.Capgemini a conclu le 7 octobre 2020 une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement, qui est également l'établissement structurant le plan d'actionnariat salarié. Le groupe s'engage ainsi à racheter ses propres actions dans la limite de 3 millions d'actions et de 322,5 millions d'euros, aux fins d'annulation.Le prix par action à payer sera calculé à partir de la moyenne arithmétique des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes des actions sur une période de 20 jours de bourse débutant le 8 octobre 2020, et correspondant à la période de fixation du cours de référence des actions à émettre dans le cadre du nouveau plan ESOP.Les opérations de rachat par le prestataire de services d'investissement dans le cadre de cette convention cesseront au plus tard le 4 novembre 2020.