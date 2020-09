CAPGEMINI victime de la performance trimestrielle d'ACCENTURE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seconde plus forte baisse du CAC 40, Capgemini (-2,34% à 110,75 euros) est pénalisé par les résultats plus faibles que prévu de son concurrent américain et mètre étalon du secteur, Accenture. Au quatrième trimestre, clos fin août, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars, soit 1,99 dollar par action, à comparer avec 1,13 milliard de dollars, soit 1,74 dollar, un an plus tôt.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,70 dollars, soit 3 cents sous le consensus FactSet.Sur l'exercice 2021, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation vise un bénéfice par action ajusté compris entre 7,80 à 8,10 dollars. Le marché cible 8,13 dollars. La croissance des revenus est prévue entre 2% et 5%.