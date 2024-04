Capgemini : A suivre aujourd'hui

Conformément aux attentes du groupe, le chiffre d’affaires de Capgemini sur le premier trimestre 2024 s’inscrit en recul par rapport au premier trimestre 2023, à 3,3% à taux de change constants et 3,6% sur une base organique. Il ressort à 5,52 milliards d'euros. Les prises de commandes enregistrées sur ce premier trimestre s’établissent à 5,65 milliards d’euros, ce qui représente un recul de 3,5% à taux de change constants par rapport à la même période de 2023. Le ratio book-to-bill s’élève à 1,02, soit un niveau supérieur à la moyenne historique pour un premier trimestre.



Aiman Ezzat, directeur général du groupe Capgemini a déclaré : "Comme prévu, le ralentissement du marché s'est poursuivi au cours du premier trimestre et nous confirmons que le point bas de la croissance est désormais derrière nous. Nous nous attendons à un redressement progressif du marché et à un bon taux de croissance au quatrième trimestre, qui ouvrirait ainsi la voie à une accélération plus nette en 2025".





Pour l'exercice 2024, Capgemini anticipe une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre 0 et 3% ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 13,3 et 13,6%. La société prévoit une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.