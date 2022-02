Bank of America a confirmé sa recommandation d’Achat et relevé son objectif de cours de 260 euros à 262 euros sur Capgemini après la publication des résultats 2021. A la suite de résultats meilleurs que prévu et de perspectives solides, le bureau d’études a relevé ses prévisions de revenus et d'EBIT de 1% à 2% sur la période 2022-2024, et les prévisions de bénéfice par action de 3% à 5%.