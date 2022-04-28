Capgemini-Chiffre d'affaires au T1 en hausse à 5,17 milliards d'euros

28 avril (Reuters) - CAPGEMINI:
* LES PRISES DE COMMANDES ENREGISTRÉES AU T1 SÉLÈVENT À EUR
5,47
MDS, EN HAUSSE DE 26% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS
* CA AU T1 EUR 5,17 MDS CONTRE EUR 4,27 MDS IL Y A UN AN
* EN RUSSIE, LE GROUPE A CLAIREMENT EXPRIMÉ SON INTENTION DE
METTRE UN TERME À SA PRÉSENCE - QUI EST DE TAILLE TRÈS RÉDUITE
ET CONCERNE UN NOMBRE RESTREINT DE MARQUES INTERNATIONALES
PRÉSENTES DANS LE PAYS
* LEXPOSITION DE CAPGEMINI À L'UKRAINE ET À LA RUSSIE EST
TRÈS
LIMITÉE, CES DEUX PAYS REPRÉSENTENT BIEN MOINS DE 1% DU CHIFFRE
DAFFAIRES DU GROUPE ET MOINS DE 1% DE SES EFFECTIFS
* A CE STADE, LE GROUPE NA PAS IDENTIFIÉ D'IMPACT DU
CONFLIT
RUSSIE-UKRAINE SUR LA DEMANDE DE SES CLIENTS
* PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES
Texte original sur Eikon [ID: nGNE8xTz9f]
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(Gdansk Newsroom)