Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Capgemini SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    CAP   FR0000125338

CAPGEMINI SE

(CAP)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  27/04 17:35:17
186.50 EUR   +0.62%
07:19Capgemini confirme ses perspectives 2022, la croissance accélère au premier trimestre
DJ
07:00Capgemini-Chiffre d'affaires au T1 en hausse à 5,17 milliards d'euros
RE
27/04Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 28 avril 2022
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Capgemini-Chiffre d'affaires au T1 en hausse à 5,17 milliards d'euros

28/04/2022 | 07:00
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

28 avril (Reuters) - CAPGEMINI:

* LES PRISES DE COMMANDES ENREGISTRÉES AU T1 SÉLÈVENT À EUR 5,47 MDS, EN HAUSSE DE 26% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* CA AU T1 EUR 5,17 MDS CONTRE EUR 4,27 MDS IL Y A UN AN

* EN RUSSIE, LE GROUPE A CLAIREMENT EXPRIMÉ SON INTENTION DE METTRE UN TERME À SA PRÉSENCE - QUI EST DE TAILLE TRÈS RÉDUITE ET CONCERNE UN NOMBRE RESTREINT DE MARQUES INTERNATIONALES PRÉSENTES DANS LE PAYS

* LEXPOSITION DE CAPGEMINI À L'UKRAINE ET À LA RUSSIE EST TRÈS LIMITÉE, CES DEUX PAYS REPRÉSENTENT BIEN MOINS DE 1% DU CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE ET MOINS DE 1% DE SES EFFECTIFS

* A CE STADE, LE GROUPE NA PAS IDENTIFIÉ D'IMPACT DU CONFLIT RUSSIE-UKRAINE SUR LA DEMANDE DE SES CLIENTS

* PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES Texte original sur Eikon [ID: nGNE8xTz9f] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CAPGEMINI SE 0.62%186.5 Cours en temps réel.-13.46%
US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) -0.85%73.25 Cours en différé.-0.09%
Toute l'actualité sur CAPGEMINI SE
07:19Capgemini confirme ses perspectives 2022, la croissance accélère au premier trimestre
DJ
07:00Capgemini-Chiffre d'affaires au T1 en hausse à 5,17 milliards d'euros
RE
27/04Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 28 avril 2022
AO
27/04CAPGEMINI SE : Convocation Assemblée générale mixte
CO
22/04Point marchés-L'Europe finit dans le rouge, une hausse des taux redoutée
RE
20/04CAPGEMINI : BlackRock dépasse les 5%
CF
20/04CAPGEMINI SE : Franchissements de seuil
CO
19/04CAPGEMINI SE : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 au 15 avril 2022
GL
19/04CAPGEMINI SE : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 au 15 avril 2022
GL
12/04BOURSE DE PARIS : Paris limite ses pertes face à l'inflation américaine
AW
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur CAPGEMINI SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 20 119 M 21 204 M -
Résultat net 2022 1 389 M 1 464 M -
Dette nette 2022 2 326 M 2 451 M -
PER 2022 23,0x
Rendement 2022 1,42%
Capitalisation 32 078 M 33 809 M -
VE / CA 2022 1,71x
VE / CA 2023 1,53x
Nbr Employés 324 684
Flottant 92,9%
Graphique CAPGEMINI SE
Durée : Période :
Capgemini SE : Graphique analyse technique Capgemini SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CAPGEMINI SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 20
Dernier Cours de Clôture 186,50 €
Objectif de cours Moyen 233,07 €
Ecart / Objectif Moyen 25,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Aiman Ezzat Deputy Director-Strategy
Carole Gabriella Ferrand Chief Financial Officer
Paul Benjamin Hermelin Chairman
William Rozé Director-Engineering, Research & Development
Olivier Sevillia Group Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CAPGEMINI SE-13.46%33 809
ACCENTURE PLC-26.88%191 984
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-5.14%169 257
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION1.05%122 477
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-9.85%93 368
INFOSYS LIMITED-16.25%86 471