Capgemini : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « Ce trimestre, qui s'est révélé meilleur qu'anticipé, a été marqué par une nette amélioration de la performance par rapport au 2e trimestre, visible sur l'ensemble de nos régions et de nos métiers. Nous continuons notre progression dans le digital et le cloud avec une croissance de plus de 10% et le niveau de prise de commandes est solide. Nous anticipons donc que le 4ème trimestre confirme cette tendance favorable, avec une nouvelle amélioration qui devrait cependant s'avérer limitée compte tenu de l'évolution récente de la situation sanitaire. Dans ce cadre-là,notre performance pour l'année 2020 devrait se situer au-dessusdu milieu de la fourchette annoncée, tant en croissance qu'en marge opérationnelle, et nous restons confiants sur les perspectives d'amélioration pour 2021.

Croissance de plus de 10% du Digital et du Cloud qui représentent désormais plus de 60% du Groupe

Le Groupe a enregistré au 3ème trimestre 2020 une amélioration sensible de sa performance par rapport à celle du 2ème trimestre, aussi bien en termes de croissance à taux de changes constants* que sur une base organique*. A l'instar du trimestre précédent, Capgemini a bénéficié au 3ème trimestre du plein effet de l'intégration de la société Altran Technologies (« Altran ») dans le périmètre de consolidation du Groupe.

Avec un chiffre d'affaires de 4 008 millions d'euros réalisé au 3ème trimestre 2020, la croissance à taux de change constants atteint ainsi +18,4% par rapport à la même période de 2019, ce qui représente un net renforcement au regard des +13,4% enregistrés au 2ème trimestre.

Sur une base organique, c'est-à-dire corrigé des impacts des devises et des variations de périmètre, l'amélioration de la performance est également nettement visible avec un recul du chiffre d'affaires au 3ème trimestre contenu à -3,6% sur un an, contre -7,7% au 2ème trimestre.

Cette amélioration concerne l'ensemble des métiers et régions du Groupe. Elle reflète également la demande qui accélère à nouveau dans les services liés au Digital et au Cloud qui, avec une croissance de plus de 10%, représentent plus de 60% de l'activité du Groupe au 3ème trimestre 20201.

Sur les 9 premiers mois de l'année, la croissance de Capgemini atteint +10,6% en données publiées et +11,3%

taux de change constants. La croissance organique du Groupe enregistre sur la période un recul limité à -3,5%. Dans le contexte de la crise liée au Covid-19, cela illustre la résilience du chiffre d'affaires de Capgemini, qui a été renforcée ces dernières années par la diversification sectorielle et géographique de la base client du Groupe et le développement d'un portefeuille d'offres innovantes.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR RÉGION

Variation du chiffre d'affaires par rapport à 2019 à taux de change constants 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 2020 2020 2020 Amérique du Nord -0,6% +9,0% +10,0% Royaume-Uni et Irlande -2,6% +3,7% +9,1% France +3,3% +11,8% +20,1% Reste de l'Europe +5,1% +24,9% +32,7% Asie-Pacifique et Amérique latine +11,2% +11,7% +14,0% TOTAL +2,3% +13,4% +18,4%

La solide performance du 3ème trimestre est alimentée par le renforcement dans chacune des régions du Groupe des taux de croissances annuels par rapport à ceux observés au 2ème trimestre. Cette progression des croissances

taux de change constants par région, détaillées dans le tableau ci-dessus, reflète directement le renforcement des dynamiques organiques sous-jacentes (i.e. à taux de change et périmètre constants).

Ainsi au 3ème trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019 et sur une base organique, la région Reste de l'Europe (30% du chiffre d'affaires du Groupe au 3ème trimestre 2020) renoue avec la croissance. Les régions Amérique du Nord (31% du Groupe) et Royaume-Uniet Irlande (11% du Groupe) voient également leur dynamique se renforcer, mais enregistrent encore une contraction organique par rapport à la même période de 2019. Si la France (21% du Groupe) est encore la région du Groupe enregistrant la contraction organique la plus marquée, la situation s'est très sensiblement améliorée par rapport au trimestre précédent. Enfin, la région Asie- Pacifique et Amérique latine (7% du Groupe) a poursuivi son accélération au 3ème trimestre et reste ainsi la région la plus dynamique du Groupe.

La performance par secteur est restée contrastée au cours du 3ème trimestre, compte tenu des fortes différences observées en matière d'impact de la pandémie selon les secteurs, mais tous ont enregistré une amélioration par rapport à la situation observée au 2ème trimestre. Ainsi, sur une base organique : le secteur public (13% du chiffre d'affaires du Groupe au 3ème trimestre 2020) a poursuivi son accélération au 3ème trimestre. Les Services financiers (1er secteur avec 25% du chiffre d'affaires du Groupe) ont retrouvé la croissance au cours du trimestre écoulé. Le secteur des TMT (13% du Groupe) a également enregistré un net renforcement de sa dynamique mais reste sur le trimestre en légère décroissance. Les secteurs des Biens de consommation (11% du Groupe) et de l'Energie et Utilities (10% du Groupe) ont enregistré un recul légèrement moins important au 3ème trimestre que celui qu'ils avaient subi au 2ème trimestre. Enfin les secteurs qui avaient été les plus durement touchés par la crise au 2ème trimestre, à savoir l'Industrie (23% du Groupe, et qui recouvre également le segment des Sciences