Capgemini : Communiqué de presse // Apax Partners signe un accord avec Capgemini en vue de l'acquisition d'Odigo

À propos d’Odigo

Odigo, une marque Capgemini, anciennement Prosodie-Capgemini, facilite les relations entre les grandes organisations et les individus grâce à une plateforme cloud de gestion de centre de contact de renommée mondiale. Nos technologies de pointe permettent une expérience client cross-canal harmonieuse et efficace puis favorisent la satisfaction et l’engagement des collaborateurs. Odigo accompagne plus de 400 000 utilisateurs sur tous les continents. Pionnier sur le marché depuis près de 25 ans, Odigo compte aujourd’hui 200 clients dans le monde. Rendez-vous sur : https://www.odigo.com/fr















À propos d’Apax Partners

www.apax.fr

@ApaxPartners_Fr







Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 4 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Consumer, Santé et Services.







Apax Partners, basée à Paris ( www.apax.fr ), et Apax Partners, basée à Londres ( www.apax.com ), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.







À propos de Capgemini



Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 17 milliards d’euros en 2019.







Plus d’informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.