Capgemini : Communiqué de presse Capgemini// Capgemini annonce son intention d'acquérir Empired, société australienne spécialisée dans la transformation digitale et le cloud

Capgemini annonce son intention d’acquérir Empired, société australienne spécialisée dans la transformation digitale et le cloud

L’acquisition d’Empired accroitrait significativement la taille de Capgemini en Australie et en Nouvelle-Zélande, et le positionnerait comme un leader en digital, data et cloud dans cette région

Paris, Sydney, 19 juillet 2021 - Capgemini annonce la conclusion d’un accord (Scheme Implementation Agreement)1 en vue d’acquérir la société australienne Empired Limited (ASX : EPD) sous un régime réglementaire australien nécessitant l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de Empired. Avec plus de 1000 professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette acquisition viendrait renforcer les capacités de Capgemini en matière de gestion des données et de cloud dans la région. Le leadership de Capgemini en Australie serait conforté par cette acquisition, sa 4e en 18 mois dans ce pays.

Avec des sites en Australie et en Nouvelle-Zélande et un chiffre d’affaires annuel prévisionnel au 30 juin 2021 qui se situerait entre 186 et 188 millions de dollars australiens, Empired propose des solutions complètes dans le cloud et les data, permettant aux secteurs clés dans toute l’Australie d’opérer leur transformation digitale. Cette acquisition apporterait une couverture géographique complémentaire à celle de Capgemini en Australie. De plus, Empired, connu en Nouvelle-Zélande sous la marque Intergen et où il réalise environ le tiers de son chiffre d’affaires, permettrait à Capgemini de franchir un palier en termes d’opportunités de croissance dans ce pays.

Empired permet aux organisations de se transformer grâce à l’étendue et la qualité de son offre dans toute la plateforme Microsoft. Hautement complémentaire avec le partenariat mondial de Capgemini avec Microsoft, Empired apporterait à Capgemini la plus grande équipe accréditée Microsoft Dynamics en Australie et Nouvelle-Zélande. L’acquisition d’Empired renforcerait le portefeuille client de Capgemini dans des secteurs clés tels que l’industrie minière, l’énergie et le secteur public. Quant à Empired, la dynamique dans laquelle Capgemini est engagé en Asie-Pacifique, sa large gamme de services et sa dimension internationale lui permettrait de répondre aux besoins croissants de ses clients tout en offrant de nouvelles perspectives d’évolution aux membres de son équipe.

« Les entreprises sont à un point d’inflexion dans l’adoption du cloud, dit Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe. L’expertise de pointe de Capgemini en matière de transformation, associée aux atouts d’Empired en tant que leader sur Microsoft Azure et Dynamics 365, va nous permettre de proposer à nos clients en Australie et Nouvelle-Zélande toute la puissance de la transformation digitale pour mener toutes leurs activités dans le cloud et créer de la valeur plus rapidement. Nous nous réjouissons d’accueillir la talentueuse équipe d’Empired chez Capgemini. »

Russel Baskerville, Directeur Général, Empired déclare, « Au cours des 15 dernières années, Empired est devenu l’une des entreprises les plus réputées en Australie et en Nouvelle-Zélande dans le domaine des services numériques. Nous avons su apporter de la valeur à nos actionnaires. Faire partie du groupe Capgemini nous permettrait de renforcer notre présence commune sur le marché dans les prochaines années. Si cette opération se réalise, cela offrirait des opportunités de carrière incroyables pour nos collaborateurs et aurait un impact positif sur nos clients actuels et futurs, en leur fournissant l’accès aux ressources significatives, à la gamme de services et la dimension internationale de Capgemini. »

Capgemini en Australie accélère la transformation digitale de ses clients de tous secteurs d’activité, en mettant à leur service son expertise en termes de stratégie et de transformation, d’applications et de technologie, ainsi que d’opérations et d’ingénierie. Plus tôt cette année, Capgemini a annoncé l’acquisition de RXP Services, société de conseil et de services australienne experte en solutions digitales, et d’Acclimation, un des leaders des services SAP et des solutions digitales en Australie.

Le prix total proposé pour l’acquisition de 100% du capital social de Empired (sur une base pleinement diluée) s’élèverait à 233 millions de dollars australiens2. La mise en œuvre de l’accord reste soumise à certaines conditions, notamment l’approbation des actionnaires de Empired, l’approbation du tribunal, l’obtention d’une autorisation dans le cadre de la législation néo-zélandaise sur les investissements étrangers et autres conditions usuelles pour une transaction de cette nature. L’acquisition de Empired par Capgemini devrait être finalisée mi-novembre 2021.

1 Le « Scheme Implementation Agreement » est une procédure de droit australien permettant l’acquisition de l’intégralité des titres d’une société australienne sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale à une majorité qualifiée et d’une approbation du tribunal.

2 Sur la base de 160 301 595 actions ordinaires émises et 12 575 751 actions de performance converties.

