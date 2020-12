Capgemini : Crédit Agricole CIB dépasse les 5%

Crédit Agricole CIB a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir 5,92% du capital et des droits de vote, suite à la conclusion d'accord et d'instruments financiers relatifs à Capgemini.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.