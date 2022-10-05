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Capgemini : Document AMF CP. 2022DD864911

05/10/2022 | 18:42
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2022DD864911

05 octobre 2022

FR0000125338 - DD153590

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

LUCIA SINAPI, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CAPGEMINI

LEI : 96950077L0TN7BAROX36

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000125338

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 octobre 2022

COMMENTAIRES :

Acquisition définitive d'actions de performance issues du plan du 02/10/2019

cours de référence: 163,15 euros

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Capgemini SE published this content on 05 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2022 16:41:05 UTC.


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CA 2022 21 464 M 21 391 M -
Résultat net 2022 1 506 M 1 501 M -
Dette nette 2022 2 629 M 2 621 M -
PER 2022 20,0x
Rendement 2022 1,57%
Capitalisation 29 945 M 29 844 M -
VE / CA 2022 1,52x
VE / CA 2023 1,36x
Nbr Employés 352 148
Flottant 90,1%
Graphique CAPGEMINI SE
Durée : Période :
Capgemini SE : Graphique analyse technique Capgemini SE | Zone bourse
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Tendances analyse technique CAPGEMINI SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 18
Dernier Cours de Clôture 174,10 €
Objectif de cours Moyen 225,24 €
Ecart / Objectif Moyen 29,4%
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Paul Benjamin Hermelin Chairman
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Secteur et Concurrence
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INFOSYS LIMITED-24.28%73 681
SNOWFLAKE INC.-45.74%58 800