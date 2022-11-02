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    CAP   FR0000125338

CAPGEMINI SE

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Capgemini : Document AMF CP. 2022DD869528

02/11/2022 | 18:15
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2022DD869528

01 novembre 2022

FR0000125338 - DD153936

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

LUCIA SINAPI, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CAPGEMINI

LEI : FR0000125338

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : 96950077L0TN7BAROX36

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 170.0000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 170.0000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Cession de 1000 actions démembrées dont le déposant est usufruitier (nu propriété Sonia Thomas)

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Capgemini SE published this content on 02 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 November 2022 17:14:06 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 21 894 M 21 611 M -
Résultat net 2022 1 529 M 1 510 M -
Dette nette 2022 2 868 M 2 831 M -
PER 2022 19,0x
Rendement 2022 1,64%
Capitalisation 28 802 M 28 429 M -
VE / CA 2022 1,45x
VE / CA 2023 1,31x
Nbr Employés 352 148
Flottant 90,1%
Graphique CAPGEMINI SE
Durée : Période :
Capgemini SE : Graphique analyse technique Capgemini SE | Zone bourse
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Tendances analyse technique CAPGEMINI SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 18
Dernier Cours de Clôture 167,45 €
Objectif de cours Moyen 214,85 €
Ecart / Objectif Moyen 28,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Aiman Ezzat Deputy Director-Strategy
Carole Gabriella Ferrand Chief Financial Officer
Paul Benjamin Hermelin Chairman
William Rozé Director-Engineering, Research & Development
Olivier Sevillia Group Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CAPGEMINI SE-22.30%28 429
ACCENTURE PLC-32.10%177 349
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-12.80%144 394
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION3.40%124 950
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-1.19%101 182
INFOSYS LIMITED-16.67%79 883