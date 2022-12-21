Capgemini : Document AMF CP. 2022DD877104

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2022DD877104
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21 décembre 2022
FR0000125338 - DD154667
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Hervé JEANNIN, ADMINISTRATEUR
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : CAPGEMINI
LEI : 96950077L0TN7BAROX36
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 18 décembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : parts du FCPE «ESOP Capgemini », fonds « actionnariat Capgemini »
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000125338
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 337.8400 Euro
VOLUME : 14.2019
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 337.8400 Euro
VOLUME : 14.2019
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 décembre 2022
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