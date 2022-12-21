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    CAP   FR0000125338

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Capgemini : Document AMF CP. 2022DD877104

21/12/2022 | 19:25
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2022DD877104

21 décembre 2022

FR0000125338 - DD154667

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Hervé JEANNIN, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CAPGEMINI

LEI : 96950077L0TN7BAROX36

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 18 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : parts du FCPE «ESOP Capgemini », fonds « actionnariat Capgemini »

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000125338

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 337.8400 Euro

VOLUME : 14.2019

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 337.8400 Euro

VOLUME : 14.2019

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Souscription au Fonds Actionnariat Capgemini du FCPE 'ESOP Capgemini' (investi en actions Capgemini SE) par réinvestissement

au terme du plan d'actionnariat salarié de 2017

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Capgemini SE published this content on 21 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 December 2022 18:22:08 UTC.


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CA 2022 21 906 M 23 279 M -
Résultat net 2022 1 531 M 1 627 M -
Dette nette 2022 2 890 M 3 071 M -
PER 2022 17,7x
Rendement 2022 1,76%
Capitalisation 27 035 M 28 730 M -
VE / CA 2022 1,37x
VE / CA 2023 1,23x
Nbr Employés 352 148
Flottant 90,0%
Graphique CAPGEMINI SE
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 18
Dernier Cours de Clôture 156,10 €
Objectif de cours Moyen 215,63 €
Ecart / Objectif Moyen 38,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Aiman Ezzat Deputy Director-Strategy
Carole Gabriella Ferrand Chief Financial Officer
Paul Benjamin Hermelin Chairman
William Rozé Director-Engineering, Research & Development
Olivier Sevillia Group Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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ACCENTURE PLC-36.82%164 929
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-13.23%143 689
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION5.70%127 735
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-1.08%101 181
INFOSYS LIMITED-20.15%76 311