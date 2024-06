CAPGEMINI : Invest Securities rassuré par Accenture

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 248 euros sur Capgemini, jugeant les guidances 2024 du groupe français de services informatiques confortées par la publication d'Accenture jeudi.



'Après s'être plutôt bien comporté en début d'année, le titre a sous-performé depuis trois mois (-14 points), impacté par les craintes de reprise différée du marché à la suite de commentaires de certains acteurs US', rappelle l'analyste.



Selon lui, la publication d'Accenture 'vient contredire ces inquiétudes, avec des indicateurs avancés du géant US qui pointent sur un point bas atteint en début d'année 2024 et sur une reprise qui devrait s'accélérer au cours des prochains mois'.



