CAPGEMINI : Invest Securities reste positif, réduit sa cible

Le 29 juillet 2024

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Capgemini, tout en abaissant son objectif de cours de 248 à 240 euros, dans le sillage d'estimations de BNA 2024-26 abaissées de -3,6%/-3,4%/-3,4% pour le groupe de services informatiques.



Le bureau d'études note que si Capgemini a réduit ses ambitions de croissance pour le second semestre, il 'devrait retrouver le chemin de la croissance organique au quatrième trimestre et reste confiant quant à la reprise du cycle de croissance organique en 2025'.



'Sachant que c'est la croissance organique qui drive la performance boursière, il faudra se montrer patient, mais nous restons persuadés que Capgemini devrait être parmi les premières ESN à retrouver le chemin de la croissance et à surperformer', pronostique-t-il.



