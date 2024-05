CAPGEMINI : Jefferies dégrade son conseil

Jefferies dégrade son conseil sur Capgemini 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 255 à 195 euros, pensant que l'action du groupe français de services informatiques devrait rester bloquée dans un corridor.



S'il considère toujours Capgemini comme un acteur mondial bien géré, le broker estime que le consensus devrait être révisé à la baisse pour refléter une reprise du marché plus faible, et que la récente surperformance du titre a érodé une décote de valorisation.



