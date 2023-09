Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles : - conception, développement et intégration de systèmes ; - prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ; - prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ; - prestations de conseil. La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Royaume Uni et Irlande (11,7%), Europe (29,3%), Amérique du Nord (30,6%), Asie-Pacifique et Amérique latine (9%).

Secteur Services et conseils en informatique