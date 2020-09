Capgemini : La valeur du jour à Paris CAPGEMINI reste solide face à la crise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini surperforme le CAC 40 ce jeudi en progressant de 2,08% à 120,50 euros. Dans une séance où les entreprises technologiques sont les plus à la peine, le spécialiste des services numériques s'appuie sur la publication de résultats solides malgré la crise du covid-19. Ainsi , e groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,2% à 7,58 milliards d'euros au premier semestre 2020, avec "un impact important" de la consolidation d’Altran à compter du second trimestre. A taux constants, la croissance de l'activité est ressortie à 7,9%, mais a affiché -3,4% en organique."Après un premier trimestre 2020 globalement en ligne avec les tendances observées au dernier trimestre 2019, l'impact de la pandémie sur l'activité au deuxième trimestre est clairement visible, mais somme toute contenu", a ainsi constaté Capgemini.Le groupe a notamment conservé une dynamique soutenue dans les services liés au Digital et au Cloud, qui enregistrent une hausse de plus de 10% sur le premier semestre.D'un point de vue géographique, l'activité en France a progressé de 7,6% sur le semestre, de 0,6% au Royaume et en Irlande, et de 4,2% en Amérique du Nord. Elle a bien plus progressé dans le Reste de l'Europe et en L'Asie-Pacifique et Latam, avec une croissance de 15,1% et 11,4% respectivement.Les prises de commandes enregistrées sur le semestre écoulé s'élèvent à 7,841 milliards d'euros, en hausse de 10,3% à taux de change constants par rapport à la même période de 2019.Le géant français du conseil a en revanche accusé un résultat net part du groupe en repli de 20% à 311 millions d'euros, pénalisé par les mesures de confinement, et le résultat d'exploitation a diminué de 12% à 577 millions, soit 7,6% du chiffre d'affaires contre 9,4% un an plus tôt.Pour sa part, la marge opérationnelle progresse de 3% en valeur absolue à 818 millions d'euros. Mais en valeur relative, cela représente un taux de 10,8% du chiffre d'affaires, soit une baisse de 60 points de base par rapport à l'an dernier, que Capgemini juge en ligne avec son plan de marche pour démontrer en 2020 le renforcement de sa résistance.Pour l'ensemble de l'exercice 2020, le groupe vise une croissance à taux de change constants comprise entre +12,5% et +14%, une contraction de la marge opérationnelle comprise entre 0,6 et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique supérieure à 900 millions d'euros.