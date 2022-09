Capgemini : La valeur du jour à Paris - Capgemini, rare hausse au sein du CAC 40, est porté par une demande toujours robuste

Au sein d’un marché parisien rouge vif, Capgemini (+1,60% à 158,45 euros) se distingue par sa bonne performance, sa direction ayant rassuré sur son activité lors d’un dîner avec les analystes. « Le message dominant était celui d'une demande toujours robuste » et cette dernière « reste généralisé dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques », rapporte Jefferies. L’analyste a confirmé sa recommandation d’Achat sur le groupe de conseil et de services informatiques.



Les dirigeants n'ont en outre constaté aucun changement dans les cycles de vente ou la nature des priorités de dépenses des clients. S'agissant de celles-ci, elles n'ont pas basculé des initiatives de croissance vers les économies de coûts.



" La direction reste vigilante et est consciente de l'impact probable de la hausse des taux sur certains clients/industries à terme, mais a réaffirmé qu'avec une part beaucoup plus importante du portefeuille vendu aujourd'hui aux différents services des entreprises (ventes, approvisionnement, RH....) plutôt qu'au service informatique, elle s'attend à être résiliente et a répété son attente que 2023 serait une autre année de croissance selon toute probabilité ", ajoute UBS. Le broker reste à l'Achat.



Fin juillet, Capgemini avait rehaussé son objectif de croissance. Le concurrent d'Accenture vise désormais une croissance à taux de change constants entre 14% et 15%, une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1%, et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,7 milliard d'euros.



" Nous pensons que les investisseurs restent préoccupés par les caractéristiques de ' fin de cycle ' de Capgemini et du secteur des services informatiques en général " commente UBS. " Cependant, comme elle l'a montré pendant le Covid, Capgemini dispose d'une grande flexibilité en matière de coûts et le rebond rapide de la demande observé alors reflète l'importance plus grande que par le passé de l'informatique dans les différentes lignes de métier ".