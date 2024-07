Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Sur proposition unanime du Conseil d'administration de Capgemini, vous avez renouvelé votre confiance à Aiman Ezzat et je vous en remercie. Au cours des 4 années de son premier mandat, notre Directeur général s'est en effet affirmé comme un remarquable chef d'entreprise. Dès sa nomination et au plus fort de la crise du Covid, il a engagé et réussi l'intégration d'Altran que nous venions d'acquérir. Cela a enrichi profondément les offres du Groupe et l'a transformé. Et cela a permis à Aiman d'impulser une ambition nouvelle - être le partenaire de la transformation business et technologique de nos clients

qui nous a déjà permis et nous permettra de réaliser des progrès remarquables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2019, le chiffre d'affaires de Capgemini a progressé de 59%, la marge opérationnelle de 72%, le free cash flow organique de plus de 50% et le bénéfice par action de près de 80%.

Les résultats de Capgemini en 2023 confirment la résilience du Groupe mais aussi son agilité, ainsi que la pertinence de son positionnement stratégique. Malgré le ralentissement de la demande, sans doute lié à la poussée inflationniste et la montée des taux d'intérêt, le Groupe a atteint ou dépassé tous ses objectifs. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,4% à taux de change

L'année 2023 démontre que Capgemini a clairement changé de profil. Nos clients nous reconnaissent comme le partenaire de leur transformation business et technologique, capable de les accompagner de bout en bout. C'est ce positionnement qui nous a donné la résilience et l'agilité nécessaires pour gagner des parts de marché l'année passée, et faire de 2023 une nouvelle année de croissance malgré un secteur qui a, comme nous l'avions anticipé, tourné au ralenti.

Notre stratégie porte ses fruits et nous l'exécutons avec rigueur, dans la continuité et l'accélération. Grâce