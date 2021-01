Capgemini, Orange, Generali et Sanofi vont créer une société commune dans l'e-santé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Capgemini, la société pharmaceutique Sanofi, l'assureur italien Generali et l'opérateur télécoms Orange ont annoncé lundi un projet de création d'une société commune en France dans le domaine de l'e-santé.

"Ce projet d'une ampleur unique en Europe rassemblera les meilleures expertises scientifiques et technologiques françaises et européennes, qui disposeront d'une plateforme numérique et d'un lieu physique à Paris", ont expliqué les quatre entreprises dans un communiqué.

Les quatre groupes prévoient un investissement initial de 24 millions d'euros pour la création de cette société commune.

"Cette démarche a vocation à être opérationnelle en juin 2021 pour la plateforme numérique et en décembre 2021 pour la plateforme physique", ont indiqué les quatre groupes dans un communiqué.

