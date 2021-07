Capgemini : Résultats du 1er semestre 2021 Press Release

La génération de free cash-flow organique* atteint 429 millions d'euros contre 106 millions d'euros sur la même période en 2020.

Le retour aux actionnaires s'élève à 329 millions d'euros pour le 1er semestre 2021, correspondant au versement des dividendes (soit 1,95 euro par action). Par ailleurs, les acquisitions ciblées effectuées sur la période ont entrainé un décaissement net de 70 millions d'euros.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR RÉGION

Variation du chiffre d'affaires par rapport à 2020 1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre 2021 2021 2021 Croissance à taux de change et périmètre constants +1,7% +12,9% +7,1% Impact des variations de périmètre du Groupe +22,5 pts -0,5 pt +10,8 pts Croissance à taux de change constants +24,2% +12,4% +17,9% dont : Amérique du Nord +16,1% +9,0% +12,3% Royaume-Uni et Irlande +24,1% +13,6% +18,5% France +23,2% +9,9% +16,2% Reste de l'Europe +35,3% +14,2% +23,7% Asie-Pacifique et Amérique latine +17,3% +25,0% +21,3%

Au 1er trimestre 2021 l'impact des variations de périmètre était très sensible (+22,5 points au niveau du Groupe) et correspondait pour l'essentiel à l'impact de l'acquisition d'Altran, dont l'activité est consolidée depuis le 1er avril 2020.

Au 2ème trimestre, compte tenu de l'impact très limité des variations de périmètre (-0,5 point au niveau du Groupe, du fait de la cession d'Odigo au 30 décembre 2020), les croissances à taux de change constants sont beaucoup plus représentatives des tendances organiques (c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants) sous-jacentes.

2 ème trimestre :

Dans toutes les régions du Groupe, la croissance organique se renforce très nettement par rapport à celle observée au 1er trimestre 2021. En particulier, la France enregistre l'accélération la plus importante pour atteindre au 2ème trimestre une croissance organique nettement supérieure à 10%. L'accélération est également visible dans l'ensemble des secteurs du Groupe, mais tout particulièrement dans les secteurs qui avaient été fortement affectés par l'impact de la crise sanitaire : les secteurs des Biens de consommation, celui des Services (qui recouvrent notamment les transports, l'hôtellerie et la restauration) et le secteur de l'Industrie. Ce dernier affiche un fort rebond et retrouve au 2ème trimestre un niveau d'activité comparable à celui d'avant crise, comme l'avait fait le secteur des Biens de consommation dès le 1er trimestre.

A taux de change constants, les régions Reste de l'Europe (31% du chiffre d'affaires du Groupe), Royaume- Uni et Irlande (12% du Groupe) et Asie-Pacifiqueet Amérique latine (7% du Groupe) atteignent des croissances largement supérieures à 10% tandis que la France (21% du Groupe) et l'Amérique du Nord (29% du Groupe) affichent une croissance proche de 10%.

Ces évolutions régionales sont alimentées par des tendances sectorielles relativement homogènes à l'échelle mondiale. A taux de change constants, la croissance est très nettement supérieure à 10% dans les secteurs des Biens de consommation (13% du chiffre d'affaires du Groupe), de l'Industrie (25% du Groupe, et qui recouvre également le segment des Sciences de la Vie), des Services (5% du Groupe) et le Secteur Public (14% du Groupe). Viennent ensuite le secteur des Services Financiers (22% du Groupe) et celui des TMT (Télécoms, Média et Technologie, 13% du Groupe). Seul le secteur de l'Energie et Utilities (8% du Groupe) a une dynamique sensiblement plus faible que le reste du Groupe.

1 er semestre :

Compte tenu de l'ampleur de l'accélération enregistrée au 2ème trimestre, les tendances d'activité évoquées précédemment sont également applicables à l'ensemble du 1er semestre. Toutes les régions du Groupe affichent