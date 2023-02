The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir, à la suite de ce franchissement, 8.720.732 actions Capgemini représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et des droits de vote du groupe de services informatiques.



