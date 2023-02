Capgemini : Télécharger 220 KB

Relations Presse : Victoire Grux Tél. : 06 04 52 16 55 victoire.grux@capgemini.com Relations Investisseurs : Vincent Biraud Tél. : 01 47 54 50 87 vincent.biraud@capgemini.com Capgemini enregistre une nouvelle performance record en 2022 Chiffre d'affaires de 21 995 millions d'euros, en hausse de +21,1%

Croissance annuelle de +16,6% à taux de change constants et de +15,3% en organique *

Croissance au 4 ème trimestre de +14,0% à taux de change constants et de +12,8% en organique *

trimestre de +14,0% à taux de change constants et de +12,8% en organique Taux de marge opérationnelle * de 13,0%, en progression de 10 points de base

de 13,0%, en progression de 10 points de base Hausse de +34% du résultat net part du Groupe et de +25% du résultat normalisé par action *

Free cash-flow organique * de 1 852 millions d'euros

organique de 1 852 millions d'euros Proposition d'un dividende de 3,25 euros par action Paris, le 21 février 2023 - Réuni le 20 février à Paris sous la présidence de Paul Hermelin, le Conseil d'Administration de Capgemini SE a examiné et arrêté les comptes1 du groupe Capgemini pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « C'est une nouvelle année record pour notre Groupe avec 16,6% de croissance à taux de change constants et 13,0% de marge opérationnelle*. Malgré un contexte économique plus tendu, nous avons terminé l'année sur une bonne dynamique et entamons donc 2023 sur de bonnes bases. Ces excellents résultats s'appuient sur une proximité accrue avec nos clients et une implication remarquable de l'ensemble de nos 360 000 collaborateurs. En 2022, nous avons accéléré nos investissements dans l'innovation, le digital, le cloud et nos services de développement durable. Nous avons aussi renforcé notre attractivité pour recruter les meilleurs talents. Dans le cadre de nos engagements ESG, le nombre d'heures moyen de formation par salarié a augmenté de 12% cette année et l'empreinte carbone par salarié a baissé de 46% par rapport à 2019. La transformation du Groupe opérée ces dernières années nous permet d'être clairement reconnus par nos clients comme un partenaire business et technologique pertinent sur l'ensemble de leur chaine de valeur. Le Groupe se positionne désormais comme un acteur stratégique incontournable dans cette double transition vers un monde digital et durable. Je suis confiant dans notre capacité à renforcer encore nos positions auprès de nos clients et à gagner des parts de marché. » Les termes et indicateurs alternatifs de performance marqués d'un (*) sont définis et/ou réconciliés en annexe de ce communiqué.

1 Les comptes consolidés ont été audités et le rapport de certification est en cours d'émission. Communiqué de presse 1

CHIFFRES CLÉS (en millions d'euros) 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires 18 160 21 995 +21,1% Marge opérationnelle* 2 340 2 867 +22% en % du chiffre d'affaires 12,9% 13,0% +10 points de base Résultat d'exploitation 1 839 2 393 +30% en % du chiffre d'affaires 10,1% 10,9% Résultat net, part du Groupe 1 157 1 547 +34% Résultat de base par action (€) 6,87 9,09 +32% Résultat normalisé par action (€)* 9,19 a 11,52 a +25% Free cash-floworganique* 1 873 1 852 Trésorerie nette / (Endettement net)* (3 224) (2 566) Hors reconnaissance d'une charge transitoire d'impôt de 73 millions d'euros en 2022 contre 36 millions d'euros en 2021. Capgemini enregistre une nouvelle année de forte croissance et affiche des résultats supérieurs ou en ligne avec ses objectifs financiers pour l'exercice 2022. Dans un contexte macroéconomique dégradé par la guerre en Ukraine, les poussées inflationnistes et la hausse des taux d'intérêts, le Groupe bénéficie de la demande structurelle des grandes entreprises et organisations pour des projets de transformation digitale couvrant une part croissante de leur chaîne de valeur, notamment dans les domaines de l'Intelligent Industry et du Customer First (gestion de la relation client). La dynamique inchangée des activités liées au Cloud et la Data reflète la priorité accordée par les clients du Groupe à leurs investissements dans la technologie. Ces investissements s'inscrivent de plus en plus dans le cadre de projets stratégiques à forte valeur ajoutée qui requièrent une véritable expertise sectorielle. Le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 21 995 millions d'euros, en progression de +21,1% en données publiées par rapport à l'exercice 2021. Cela représente une croissance de +16,6% à taux de change constants*, supérieure à la borne haute de la fourchette fixée pour 2022 - soit +14% à +15% - qui avait été révisée à la hausse lors de la publication des résultats du 1er semestre. L'impact des acquisitions sur la croissance étant de +1,3 point, la croissance organique* du Groupe (c'est-à-dire corrigée des effets de périmètre et de taux de change) s'élève à +15,3%. En dépit d'un environnement économique plus exigeant, le 4ème trimestre a été plus dynamique qu'attendu avec une croissance à taux de change constants de +14,0% et une croissance organique de +12,8%. Les prises de commandes s'élèvent à 23 719 millions d'euros, en hausse de +16,8% à taux de change constants par rapport à 2021. Le ratio « book-to-bill » s'établit ainsi à 1,08 pour l'exercice 2022. Au 4ème trimestre 2022, les prises de commandes ont enregistré une hausse de +11,4% à taux de change constants pour atteindre 6 685 millions d'euros, soit un ratio « book-to-bill » de 1,16. La marge opérationnelle* progresse de +22% à 2 867 millions d'euros, soit un taux de 13,0% du chiffre d'affaires contre 12,9% en 2021. Cette amélioration de 10 points de base est en ligne avec l'objectif fixé pour 2022 d'une amélioration de 0 à 20 points de base. L'évolution favorable du mix des projets, au profit des offres plus innovantes et créatrices de valeur, a plus que compensé le retour post-pandémie de certains coûts d'exploitation - tels que les frais de déplacement et les coûts liés aux locaux - et la hausse des charges liées au développement des talents du Groupe. Les autres produits et charges opérationnels représentent une charge nette de 474 millions d'euros, en baisse par rapport à la charge de 501 millions d'euros constatée en 2021. En conséquence, le résultat d'exploitation de Capgemini s'inscrit en hausse de +30% à 2 393 millions d'euros, soit 10,9% du chiffre d'affaires. Le résultat financier représente une charge de 129 millions d'euros contre 159 millions d'euros en 2021. La charge d'impôt s'élève à 710 millions d'euros, dont 73 millions d'euros sont liés à l'impact transitoire de la réforme fiscale de 2017 aux Etats-Unis, contre respectivement une charge de 526 millions d'euros et de 36 millions d'euros l'année précédente. Hors éléments exceptionnels, le taux effectif d'impôt baisse légèrement à 28,1% contre 29,2% en 2021. Communiqué de presse 2

En conséquence, le résultat net part du Groupe pour l'exercice 2022 enregistre une hausse de +34% sur un an pour s'établir à 1 547 millions d'euros, tandis que le bénéfice par action (non dilué) progresse de +32% à 9,09 euros. Le résultat normalisé par action* atteint 11,09 euros. Avant reconnaissance de la charge transitoire d'impôt, le résultat normalisé par action est de 11,52 euros, en progression de +25% sur un an. La génération de free cash-flow organique* s'élève à 1 852 millions d'euros, soit un montant supérieur à 1 700 millions d'euros conformément à l'objectif visé pour 2022. En 2022, Capgemini a consacré à ses opérations de croissance externe un montant de 204 millions d'euros. De plus, le Groupe a versé 409 millions d'euros de dividendes (correspondant à 2,40 euros par action) et alloué 811 millions d'euros hors frais aux programmes de rachat d'actions. Enfin, le 9ème plan d'actionnariat salarié qui a rencontré un fort succès et ainsi contribué à maintenir l'actionnariat salarié à plus de 8% du capital, a donné lieu à une augmentation de capital d'un montant brut de 508 millions d'euros. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 16 mai 2023 le versement d'un dividende de 3,25 euros par action. Le taux de distribution du résultat net, part du Groupe, s'établirait ainsi à 35% conformément à la politique de distribution du Groupe. ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR RÉGION Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants 4ème trimestre Année 2022 2022 Amérique du Nord +12,3% +15,0% Royaume-Uni et Irlande +15,3% +19,4% France +11,9% +12,5% Reste de l'Europe +15,2% +16,1% Asie-Pacifique et Amérique latine +19,6% +30,6% TOTAL +14,0% +16,6% Sur l'ensemble de l'année : Toutes les régions du Groupe affichent en 2022 une croissance annuelle à deux chiffres à taux de change constants, portée par une forte dynamique sous-jacente visible dans la quasi-totalité des secteurs. Le chiffre d'affaires de la région Amérique du Nord (31% du chiffre d'affaires du Groupe) progresse de +15,0%, porté par une dynamique robuste dans les secteurs des Services Financiers, des TMT (Télécoms, Média et Technologie) et de l'Industrie. Le taux de marge opérationnelle est quasi stable à 15,6% contre 15,9% en 2021. La région Royaume-Uniet Irlande (12% du Groupe) enregistre une nouvelle année de forte croissance, avec une activité en hausse de +19,4%. Le Secteur Public a cette année encore été très dynamique, tout comme les secteurs des Biens de consommation et de l'Energie et des Utilities. Le taux de marge opérationnelle se maintient au niveau record de 18,0% enregistré l'année précédente. La France (19% du Groupe) enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de +12,5%, alimentée en premier lieu par une activité très soutenue dans le secteur de l'Industrie ainsi que dans le secteur des Biens de consommation dans une moindre mesure. Le taux de marge opérationnelle progresse de 190 points de base par rapport à 2021 pour s'établir à 12,1%. La région Reste de l'Europe (29% du Groupe) affiche une progression de +16,1%. Les secteurs de l'Industrie d'une part et des Biens de consommation d'autre part ont été les principaux contributeurs de cette croissance. Le taux de marge opérationnelle se contracte légèrement à 11,6% contre 12,3% l'année précédente. Enfin, le chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifiqueet Amérique latine (9% du Groupe) s'inscrit en forte hausse de +30,6%. L'impact des acquisitions que le Groupe avait réalisées dans cette zone géographique en 2021 s'est ajouté à une dynamique organique sous-jacente notoirement solide dans les secteurs des Services Financiers et de l'Industrie. Le taux de marge opérationnelle de la région s'établit à 10,6% contre 11,5% en 2021. Communiqué de presse 3

Au 4 ème trimestre : Les taux de croissance ont dépassé les attentes sur les derniers mois de l'année, tout en affichant comme anticipé une modération par rapport aux niveaux observés depuis le début de l'exercice. Cette dynamique est visible dans toutes les régions du Groupe ainsi que dans les principaux secteurs du Groupe. ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR MÉTIER Croissance du chiffre d'affaires total* à taux de change constants 4ème trimestre Année 2022 2022 Stratégie & Transformation +25,4% +28,2% Applications & Technologie +14,4% +18,0% Opérations & Ingénierie +13,0% +13,4% Sur l'ensemble de l'année : Toutes les lignes de métier du Groupe affichent également une croissance annuelle à deux chiffres pour l'exercice 2022, à taux de change constants. Le chiffre d'affaires total des activités de conseil en Stratégie et Transformation (8% du chiffre d'affaires du Groupe) affiche une hausse de +28,2%, ce qui témoigne de la capacité du Groupe à accompagner ses clients dans leurs projets stratégiques. Les services d'Applications et de Technologie (63% du Groupe et cœur d'activité de Capgemini) voient leur chiffre d'affaires total progresser de +18,0%, soutenus par la demande des grandes entreprises et organisations pour une transformation digitale qui couvre une part croissante de leur chaîne de valeur. Enfin, les services d'Opérations et d'Ingénierie (29% du Groupe) ont vu leur chiffre d'affaires total croître de +13,4%, portés en premier lieu par la dynamique robuste des services d'Ingénierie, et soutenus par la croissance solide des services d'Infrastructure et de Cloud. Au 4 ème trimestre : Les lignes de métier du Groupe ont également enregistré au dernier trimestre 2022 des dynamiques plus fortes qu'attendu, bien qu'en léger retrait des niveaux enregistrés aux trimestres précédents. Les services en Stratégie Transformation et en Applications & Technologie enregistrent des croissances à taux de change constants de +25,4% et +14,4% respectivement. Le chiffre d'affaires des services en Opérations & Ingénierie s'inscrit pour sa part en hausse de +13,0% à taux de change constants. ÉVOLUTION DES EFFECTIFS Au 31 décembre 2022, l'effectif total du Groupe s'établit à 359 600 personnes. Dans un contexte de marché des ressources qualifiées resté tendu tout au long de l'année 2022, cette hausse de 11% des effectifs sur un an illustre la capacité de Capgemini à attirer les talents pour alimenter sa croissance. Les effectifs offshore représentent 210 300 collaborateurs soit 58,5% de l'effectif total, en progression de +0,5 point par rapport à la fin 2021. BILAN La structure du bilan de Capgemini a peu évolué au cours de l'exercice écoulé. Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose à son bilan d'une trésorerie et d'actifs de gestion de trésorerie pour un montant total de 4,2 milliards d'euros. Compte tenu d'un encours de dettes financières de 6,8 milliards d'euros et des instruments dérivés, l'endettement net* du Groupe s'inscrit en baisse à 2,6 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2022 contre 3,2 milliards d'euros un an plus tôt. Communiqué de presse 4